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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef 20. yarışmacı kim oldu, kim kazandı? 3 Ağustos 2024 MasterChef 20. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef 20. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3 Ağustos Cumartesi günü yarışmacılar son önlük için mücadele edecek. Bilindiği gibi MasterChef'te ana kadroya girecek sadece bir kişi kaldı. Kıyasıya mücadele ve lezzetli yemekleri ile şefleri etkilemeye çalışan yarışmacılar, önlük için kıyasıya yarışıyor. İşte 3 Ağustos 2024 MasterChef serüvenine devam eden yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 20:08 Güncelleme: 03.08.2024 - 20:08
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        • 1

          MasterChef'te 20. ve son yarışmacı bugün açıklanıyor. MasterChef'te 3 Ağustos Cumartesi akşamı yarışmacılar ilk etapta taş kadayıf ile şefleri etkilemeye çalışacak. Son yarışmacının alınacak olmasıyla heyecan artarken "Ana kadroya giren 20. isim kim oldu?" sorusu yanıtını arıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef 20. önlüğün sahibi kim oldu? İşte 3 Ağustos Cumartesi akşamı MasterChef'te yaşan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF 20. VE SON YARIŞMACI KİM OLDU?

          MasterChef'te ana kadroya giren isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF 19. YARIŞMACI KİM OLDU?

          İkinci etabın konusu ise Şıhıl Mahşi oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Kerem ana kadroya 19. yarışmacı olarak girerek önlüğün sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF 18. YARIŞMACI KİM OLDU?

          MasterChef'te Kaan ana kadroya giren 18. yarışmacı olarak önlüğün sahibi oldu.

        • 5

          MASTERCHEF 17. YARIŞMACI KİM OLDU?

          İkinci etabın konusu ise biryani oldu. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Emre ana kadroya giren 17. yarışmacı olarak önlüğün sahibi oldu.

        • 6

          MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

          Zeynep

          Hakan

          Onur

          Ümmühan

          Deniz

        • 7

          Çağlar

          Serhat

          Alper

          Ayşe

          Beril

          Semih

          Eda

          Muratcan

          Ezgi

          Nigar

          Beyza

          Emre

          Kaan

          Kerem

        • 8

          MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

          Şirin

          Yudum

          Enes

          Akın

          Ensar

          Zübeyde

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