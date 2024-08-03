MasterChef 20. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?
MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3 Ağustos Cumartesi günü yarışmacılar son önlük için mücadele edecek. Bilindiği gibi MasterChef'te ana kadroya girecek sadece bir kişi kaldı. Kıyasıya mücadele ve lezzetli yemekleri ile şefleri etkilemeye çalışan yarışmacılar, önlük için kıyasıya yarışıyor. İşte 3 Ağustos 2024 MasterChef serüvenine devam eden yarışmacı...
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MasterChef'te 20. ve son yarışmacı bugün açıklanıyor. MasterChef'te 3 Ağustos Cumartesi akşamı yarışmacılar ilk etapta taş kadayıf ile şefleri etkilemeye çalışacak. Son yarışmacının alınacak olmasıyla heyecan artarken "Ana kadroya giren 20. isim kim oldu?" sorusu yanıtını arıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef 20. önlüğün sahibi kim oldu? İşte 3 Ağustos Cumartesi akşamı MasterChef'te yaşan gelişmeler...
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MASTERCHEF 20. VE SON YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef'te ana kadroya giren isim açıklandığında haberimize eklenecektir.
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MASTERCHEF 19. YARIŞMACI KİM OLDU?
İkinci etabın konusu ise Şıhıl Mahşi oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Kerem ana kadroya 19. yarışmacı olarak girerek önlüğün sahibi oldu.
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MASTERCHEF 18. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef'te Kaan ana kadroya giren 18. yarışmacı olarak önlüğün sahibi oldu.
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MASTERCHEF 17. YARIŞMACI KİM OLDU?
İkinci etabın konusu ise biryani oldu. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Emre ana kadroya giren 17. yarışmacı olarak önlüğün sahibi oldu.
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MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?
Zeynep
Hakan
Onur
Ümmühan
Deniz
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Çağlar
Serhat
Alper
Ayşe
Beril
Semih
Eda
Muratcan
Ezgi
Nigar
Beyza
Emre
Kaan
Kerem
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MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
Şirin
Yudum
Enes
Akın
Ensar
Zübeyde