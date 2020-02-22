22 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, 19 Şubat gecesi Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki markette yaşandı. İş yeri sahibi Hasan Ö.'nün (29) tek başına olduğu markete ellerinde av tüfeği bulunan maskeli 4 kişi girdi.
"HAREKET EDERSEN ÖLÜRSÜN, CANINI SEVİYORSAN AKILLI DUR"
Hasan Ö.'yü "Hareket edersen ölürsün, canını seviyorsan akıllı dur" diyerek, tehdit eden şüpheliler, 120 paket sigara ve bir laptop ile kasadaki 4 bin 500 lirayı alıp kaçtı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İhbar üzerine araştırma başlatan Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yüzlerinde maske olması nedeniyle kimliklerini tespit edemediği şüphelileri bulmak için bölgedeki 100 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Görüntülerden şüphelilerin, camlarında rüzgarlık bulunan beyaz renkli plakasız otomobille kaçtıkları saptandı.
Marka ve modeli belirlenen otomobili bulmak için kentteki oto kiralama firmalarıyla irtibata geçildi. Otomobilin plakasının 01 ADR 870 olduğu belirlendi. Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden aracın tüm geçiş güzergahları belirlendi. Oto kiralama firmasındaki güvenlik kamerası görüntüleri ile marketteki görüntüler eşleştirildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Böylelikle eşkalleri ortaya çıkan şüphelileri, oto kiralama firması yetkilisi, polisin yönlendirmesiyle 'evrakta eksik bulunduğu' gerekçesiyle iş yerine çağırdı. 2 saat sonra firmaya gelen Muhammet Emin S. (19) ve Kadir E. (20) yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda suç ortakları E.S. (17) ve Emircan Y. (18) de gözaltına alındı.
"ALKOL VE UYUŞTURUCU İÇMİŞTİK, PARAMIZ BİTMİŞTİ"
4 şüpheli sorgularında "Alkol ve uyuşturucu içmiştik. Paramız bitmişti, kiraladığımız araçla soyabileceğimiz bir market aradık. Aracın plakalarını söktük. Aracı arka sokağa bıraktık. Olaydan sonra hızlı bir şekilde kaçıp, üzerlerimizi değiştirdik" dedi. Polis çalınan 120 paket sigara ile paranın 2 bin 500 lirasını bulup, market sahibine teslim etti. 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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