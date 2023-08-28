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        Haberler Gündem İstanbul Maskeli, çuvallı soygun çetesi - Güncel haberler

        Maskeli, çuvallı soygun çetesi

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. 7 dakika boyunca kuyumcu dükkanının kepengini açmaya çalışan hırsızlık çetesi çevredekilerin tepkisini aldırmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 00:19 Güncelleme: 28.08.2023 - 00:19
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        Maskeli, çuvallı soygun çetesi
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Ellerinde çuvalla kepengi kırmaya çalışan kişiler 7 dakika boyunca kuyumcu dükkanına girmeye çalıştı.

        O sırada soyguncular çevredekilerin tepkilerini umursamadı.

        O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Hırsızlık çetesi kuyumcuya giremeden geri döndü

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