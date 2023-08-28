Maskeli, çuvallı soygun çetesi
Olay, İstanbul'da meydana geldi. 7 dakika boyunca kuyumcu dükkanının kepengini açmaya çalışan hırsızlık çetesi çevredekilerin tepkisini aldırmadı
Giriş: 28.08.2023 - 00:19 Güncelleme: 28.08.2023 - 00:19
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Ellerinde çuvalla kepengi kırmaya çalışan kişiler 7 dakika boyunca kuyumcu dükkanına girmeye çalıştı.
O sırada soyguncular çevredekilerin tepkilerini umursamadı.
O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Hırsızlık çetesi kuyumcuya giremeden geri döndü