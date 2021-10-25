Osmanbey durağından metroya binen kadın maske takması için vatandaşlar tarafından uyarılınca, bağırarak tepki gösterdi.

AA'nın haberine göre, kargaşayı önlemek üzere yolcuların takması için uzattığı maskeleri yere fırlatan kişi, bağırarak hakaret etmeyi sürdürdü.

Kadın ve arkadaşının metrodan inmesini isteyen vatandaşların uyarısı üzerine güvenlik görevlileri, 2 yolcuyu Şişli-Mecidiyeköy durağında indirdi.

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