Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

'Maske'nin galası gerçekleştirildi

Gençlik yılları travmalarla geçen ‘Barış’ın yaşadıklarını atlatamayıp yaşama devam etmek için çeşitli ‘kandırma’ yöntemleri bulmasını konu edinen 'Maske'nin galası gerçekleştirildi

Giriş: 06.06.2023 - 12:36 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Yapımı Satre Film Yapım’a yapımcılığı Hande Ertaş ve Emrah Ertaş’a ait olan gizem ve gerilim filmi ‘Maske’, gösterime 9 Haziran'da girecek.

  • Yönetmenliğini Berker Berki’nin senaristliğini Emrah Ertaş’ın üstlendiği  ‘Maske’de başrolleri Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Hakan Vanlı ve Ulvi Alacakaptan paylaştı.
    Ayta Sözeri, Betül Demir, Deniz Uğur, İlayda Çevik, Orhan Arı-Selin Genç, Serdar Uzuntaş, Soydan Soydaş ve Cansu Kocaoğlu'nin katıldığı filmin galası, Paribu Cineverse Kanyon’da gerçekleştirildi. 

  • Nilay Deniz

    'Gençlik yılları travmalarla geçen ‘Barış’ın yaşadıklarını atlatamayıp yaşama devam etmek için çeşitli ‘kandırma’ yöntemleri bulmasını konu edinen filmin ekibi izleme öncesi basının karşısına geçip soruları yanıtladı.

  • Kaan Turgut

    Yapımcı - Senarist Emrah Ertaş: Hepiniz hoşgeldiniz, çok mutlu olduk, güzel bir film yapmaya çalıştık umarım siz de beğenirsiniz.

    Yapımcı Hande Ertaş: Çok güzel bir film yaptığımıza inanıyoruz. İnşallah sizler de çok seversiniz, bütün ekibimize çok teşekkür ediyorum.

    Yönetmen Berker Berki: Yapımcılarımız Emrah’ın ve Hande’nin vizyonuyla gerçekten değişik bir senaryo çıktı. Çok değerli oyuncular ve teknik ekip bir araya geldi. Böyle bir ekibi bir araya getirdikleri için tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Oyuncularımıza performanslarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Ters köşelerle dolu bir film, seyirciler izlerken baştan sona koltuğun ucuna oturacak, filmin hikayesi git gide katmanlanacak. Kendine özel görsel bir dünyamız var. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, iyi seyirler diliyorum.

    Kaan Turgut: Filmi izleyen herkesin bir şekilde doyuma ulaşacağını ve "İyi ki ‘Maske’yi izledim" diyeceğini düşünüyorum. Ne yaptığımızı biliyoruz ama bütün olarak hiç izlemedik. Şimdi hep beraber iyi bir film izleyeceğimizi düşünüyorum ve herkesi sinemaya bekliyorum.

    Nilay Deniz: Bütün ekibime canı gönülden çok teşekkür ederim. Benim ilk sinema filmim, çok heyecanlıyım. Umarım sizler de beğenirsiniz. İyi, kötü bütün eleştirilerinizi lütfen bize iletin. Sinemada her zaman çok güzel filmler izleyelim.

  • Mert Turak

    Erdinç Gülener: Çok güzel bir kadroyla, sürprizlerle dolu bir senaryoyla harika bir iş çıkardık, çok eğleneceksiniz.

    Mert Turak: Emrah Ertaş, Hande Ertaş onlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum bu kadar insanı bir araya getirdikleri için, iyi seyirler diliyorum.

    Burç Kümbetlioğlu: Biz yola çıkarken çok iyi bir iş çıkaracağımızı biliyorduk. Çünkü yapımcımız ve senaristimiz Emrah bey öyle bir hikaye yazmış ki okuduğumuzda çok etkilendik. Yolu açık olsun.

    Jean Paul Seresin: Oyunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

    Ulvi Alacakaptan: Eminim herkes çok merak ediyor filmi. Ben senaryoyu okuduğumda çok şaşırdım. Ekip çalışmasını her yerde överler ama ben burada ayrıca övmek istiyorum.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.