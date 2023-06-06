Kaan Turgut

Yapımcı - Senarist Emrah Ertaş: Hepiniz hoşgeldiniz, çok mutlu olduk, güzel bir film yapmaya çalıştık umarım siz de beğenirsiniz.

Yapımcı Hande Ertaş: Çok güzel bir film yaptığımıza inanıyoruz. İnşallah sizler de çok seversiniz, bütün ekibimize çok teşekkür ediyorum.

Yönetmen Berker Berki: Yapımcılarımız Emrah’ın ve Hande’nin vizyonuyla gerçekten değişik bir senaryo çıktı. Çok değerli oyuncular ve teknik ekip bir araya geldi. Böyle bir ekibi bir araya getirdikleri için tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Oyuncularımıza performanslarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Ters köşelerle dolu bir film, seyirciler izlerken baştan sona koltuğun ucuna oturacak, filmin hikayesi git gide katmanlanacak. Kendine özel görsel bir dünyamız var. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, iyi seyirler diliyorum.

Kaan Turgut: Filmi izleyen herkesin bir şekilde doyuma ulaşacağını ve "İyi ki ‘Maske’yi izledim" diyeceğini düşünüyorum. Ne yaptığımızı biliyoruz ama bütün olarak hiç izlemedik. Şimdi hep beraber iyi bir film izleyeceğimizi düşünüyorum ve herkesi sinemaya bekliyorum.

Nilay Deniz: Bütün ekibime canı gönülden çok teşekkür ederim. Benim ilk sinema filmim, çok heyecanlıyım. Umarım sizler de beğenirsiniz. İyi, kötü bütün eleştirilerinizi lütfen bize iletin. Sinemada her zaman çok güzel filmler izleyelim.