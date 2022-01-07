Maske Kimsin Sen ne zaman? Maske Kimsin Sen programı haftada hangi günler yayınlanıyor?

Maske Kimsin Sen? programının ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Maske Kimsin Sen programı Tansel Öngel sunuculuğunda ekranlara geliyor. Peki, Maske Kimsin Sen ne zaman? Maske Kimsin Sen programı haftada hangi günler yayınlanıyor? İşte Maske Kimsin Sen? programı hakkında...

MASKE KİMSİN SEN NE ZAMAN?

Maske Kimsin Sen programı haftada bir gün yayınlanması planlanmışken FOX TV haftada iki gün yayınlanmasına karar verdi. 8-9 Aralık 2022 Cumartesi ve Pazar günü ekranlara gelecek.

MASKE KİMSİN SEN KONUSU

Yarışma programında; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.

MASKE KİMSİN SEN ÜNLÜLER KİM?

Maske Kimsin Sen programında şimdiye kadar sadece iki ismin kim olduğu belli oldu. Gözcü'nün gerçek ismi çok şaşırttı. Gözcü, eski ünlü futbolcumuz "Ümit Karan" çıkmıştır.

Gladyatör ünlü şef Hazer Amani çıktı.

Açıklanan ünlüler:

Gözcü (Ümit Karan) - 1. Bölüm

Gladyatör (Hazer Amani) - 2. Bölüm