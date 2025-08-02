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        Haberler Yaşam Masiro Kanyonu serin ve temiz havasıyla doğaseverlere 'nefes' oldu

        Masiro Kanyonu serin ve temiz havasıyla doğaseverlere 'nefes' oldu

        Van'da doğal yapısı ve serin havasıyla öne çıkan Masiro Kanyonu, yazın kavurucu sıcaktan kaçan ziyaretçileri ağırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 14:43 Güncelleme: 02.08.2025 - 14:43
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          Van'ın Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ve Şırnak'ın Beytüşşebap sınırlarında bulunan 12 kilometrelik kanyon, yemyeşil doğası, berrak suyu, serin ve temiz havasıyla öne çıkıyor.

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          Van'a 125 kilometre mesafede yer alan kanyona gitmek isteyen yerli ve yabancı misafirler, araçla varılan bölümden sonra yemyeşil ağaçlar ve zengin floraya sahip patika yoldan yürüyerek kanyona ulaşıyor.

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          Kato Dağı'nın eteklerinde, sarp kayalıklarla çevrili kanyona gelen doğaseverler, hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de dik kayalar arasındaki kanyonda kendilerini berrak sulara bırakarak serinleme fırsatı buluyor.

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          "KANYONA GÜN GEÇTİKÇE İLGİ ARTIYOR"

          Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, 38 doğaseverle kanyonu ziyaret ettiklerini söyledi.

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          Doğal güzelliği ve serin havasından dolayı yaz aylarında kanyona sık sık geldiklerini belirten Demez, şunları kaydetti:

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          "Dağ tırmanışının yanında yamaç paraşütü, rafting, kayak ve daha birçok etkinlik düzenliyoruz. Doğa güzelliği olan bölgelerde hem üyelerimizi hem de doğaya meraklı olan insanları gezdirmeye çalışıyoruz. Bugün de Şırnak, Van ve Siirt üçgeninde suyu, balıkları ve yeşilliğiyle meşhur olan Masiro Kanyonu'ndayız. Kanyona gün geçtikçe ilgi artıyor.

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          Burası daha önce bilinmeyen bir yerdi. Paylaşımlar ve etkinlikler sayesinde insanların burayı görme merakı arttı. Bu yıl sekizinci turumuzu yaptık. Hem suya girdik hem de doğada yürüyüş yaptık. Özellikle sıcak bölgelerden gelen insanlar için ideal bir yer" diye konuştu."

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          "DOĞASI, YEŞİLLİĞİ VE HAVASI İNSANI CEZBEDİYOR"

          Kanyona ilk kez gelen Canan Akman ise "Suyu temiz ve güzel. Kuzenimle sıcak havadan kaçıp doğaya geldik. Buranın doğası, yeşilliği ve havası insanı cezbediyor. Sıcak havadan dolayı hemen suya girdik. Buraya herkesin gelmesini istiyorum" dedi.

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          Kanyonu gezen Nurdan Şarman da "Van ve çevresindeki bütün doğal güzellikleri, mesire alanları ve tarihi yerleri geziyoruz. Bugün de kanyona geldik. Suyu ne sıcak ne de soğuk. Yüzerek ferahladık. İl ve ilçelerin ev sahipliği yaptığı kanyonda keyifli vakit geçirdik" ifadelerini kullandı.

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