Masiro Kanyonu serin ve temiz havasıyla doğaseverlere 'nefes' oldu

"Dağ tırmanışının yanında yamaç paraşütü, rafting, kayak ve daha birçok etkinlik düzenliyoruz. Doğa güzelliği olan bölgelerde hem üyelerimizi hem de doğaya meraklı olan insanları gezdirmeye çalışıyoruz. Bugün de Şırnak, Van ve Siirt üçgeninde suyu, balıkları ve yeşilliğiyle meşhur olan Masiro Kanyonu'ndayız. Kanyona gün geçtikçe ilgi artıyor.