23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Masal Şatosu: Sihirli Davet oyuncuları kimler? Masal Şatosu: Sihirli Davet filminin konusu ne?soruları, film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenlerin gündeminde. Yerli fantastik aile filmi olan Masal Şatosu: Sihirli Davet filminde eğlenceli ve sıra dışı bir dünyanın kapıları aralanıyor. Masal Şatosu: Sihirli Davet filminden detaylar haberimizde.
MASAL ŞATOSU OYUNCULARI KİMLER?
Burak Kuka'nın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Masal Şatosu: Sihirli Davet filminin oyuncu kadrosunda Ecrin Su Çoban, Berk Coşkun ve Ayça Tilki yer alıyor.
MASAL ŞATOSU: SİHİRLİ DAVETFİLMİNİN KONUSU
Masal Şatosu: Sihirli Davet, masal diyarına açılan kapının anahtarını bulan genç bir kızın hikayesini konu ediyor. 11 yaşındaki Neşe, abisi ve arkadaşları ile güzel bir yaz tatili geçirmektedir. Bir gece bahçesinde gördükleri, Neşe'nin tatilinin bambaşka bir hal almasına neden olur. Bahçesinde masal kahramanı bir cüce gören Neşe, cücenin bahçeye bir şey sakladığını görür. Sabah olduğunuda ilk iş bahçeye bakmak olan Neşe, sihirli bir anahtar bulur. Sihirli anahtar, masal diyarının kapısını açmaktadır. Neşe, abisi ve arkadaşları, sihirli anahtar sayesinde unutamayacakları bir maceraya atılır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!