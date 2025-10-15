Marvel Sinematik Evreni Volkswagen Arena’da

Iron Man, Captain America, Thor ve daha nicelerinin ilk maceralarından Avengers’ın birleştiği unutulmaz anlara; Tesseract’ın dünyaya inişinden Tony Stark’ın fedakârlığına kadar Marvel Sinematik Evreni’nin dönüm noktaları, canlı orkestra eşliğinde yeniden canlanacak. Guardians of the Galaxy’nin ikonik parçaları ise konserin temposunu zirveye taşıyacak. Marvel Sinematik Evreni’nin 23 filmini tek bir gecede buluşturan “Marvel Studios’ Infinity Saga Concert Experience”, Piu Entertainment organizasyonuyla 14 Aralık’ta Volkswagen Arena’da, sahne alacak.

Dünyaca ünlü besteciler Alan Silvestri, Christophe Beck, Danny Elfman, Henry Jackman, Ludwig Göransson, Pinar Toprak ve daha pek çok ismin imzasını taşıyan film müzikleri; AC/DC’nin “Back in Black”i, Blue Swede’in “Hooked on a Feeling”i ve Guardians Inferno gibi kült parçalarla birleşerek izleyicilere unutulmaz bir atmosfer yaşatacak.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Marvel Studios’ Infinity Saga Concert Experience, sadece bir konser değil, sinema tarihinin en büyük serilerinden birini yeniden yaşama fırsatı sunuyor. Türkçe dublajlı ve İngilizce altyazılı gösterim ile en unutulmaz sahneler dev ekranda hayat bulurken, İstanbul Film Orkestrası da performansıyla seyirciye eşlik edecek.

Marvel evrenine ait kostüm ve aksesuarlarla salona gelen izleyiciler, bu benzersiz deneyimi daha da özel kılacak. Ara dahil 2 saat 10 dakika sürecek bu benzersiz etkinlik, hem sinema hem de canlı konser tutkunları için kaçırılmayacak bir deneyim vaat ediyor. Konser biletleri biletinial, biletix, passo ve bubilet'te satışa çıktı.