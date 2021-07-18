Martine Moise Haiti’ye döndü

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Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin silahlı suikastçılar tarafından Haiti’nin başkentinde Port-au-Prince'in tepelerinde bulunan özel konutuna düzenlenen suikasttan beri saldırının kimler tarafından yapıldığı soruşturuluyor.

Ülkedeki belirsizlik sürerken Başbakanlık Ofisi, Martine Moise'nin cumartesi günü Haiti'nin başkentinde bulunan Toussaint Louverture Uluslararası Havalimanı'na tamamen siyah giysiler giyerek kurşun geçirmez yelek giydiği ve sağ kolu bir askıda geri döndüğü bir videosunu Twitter üzerinden paylaştı.

Haitili gazeteci Frantz Duval da o videoyu hesabından paylaştı.

Martine Moise’yi, havalimanında Başbakan Claude Joseph karşıladı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Claude Joseph, eşinin cenazesi için Haiti'ye gelen First Lady Martine Moise'yi karşılıyor." ifadesi kullanıldı.

Cumartesi günü erken saatlerde, uluslararası büyükelçiler ve temsilcilerden oluşan Çekirdek Grup, "uzlaşmaya dayalı ve kapsayıcı bir hükûmet kurulması" çağrısında bulunmuştu.

Uzlaşmaya dayalı hükûmetin kurulması için atanan Başbakan Ariel Henry'nin görevlendirilmesi istendi. Arial Henry, Moise'nin öldürülmeden kısa bir süre önce başbakan olarak atadığı isimdi.

Uzlaşmaya dayalı hükûmetin kurulması kapsamında Almanya, Brezilya, Kanada, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Avrupa Birliği büyükelçileri ile Birleşmiş Milletler ve Amerikan Devletleri Örgütü'nün özel temsilcileri bulunuyor.

Açıklamada, "Haiti ciddi tehlikelerle karşı karşıya olduğu için grup üyeleri, ülkedeki tüm siyasi, ekonomik ve sivil toplum aktörlerinin, ülke genelinde güvenliği yeniden tesis etme çabalarında yetkilileri tam olarak desteklemesini diliyor." denildi.

Grup ayrıca en kısa sürede ‘‘özgür, adil, şeffaf ve güvenilir yasama’’ ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi için vurgu yaptı.

Ülkedeki muhalif isimlerden Patrice Dumont ise perşembe günü yaptığı açıklamada, şiddet çetelerinin ve uzlaşılmış bir seçim konseyinin etkisi nedeniyle en az bir yıl boyunca adil seçimlerin yapılamayacağını söyledi.

Cuma günü Kolombiyalı bir polis şefi, Haitili-Amerikalılar ve eski Kolombiyalı askerleri suçlayan bir ön soruşturmaya atıfta bulunarak suikast emrinin eski bir Haitili Adalet Bakanlığı yetkilisi tarafından verilmiş olabileceğini iddia etmişti.