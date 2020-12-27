Skrtel'den kötü haber!

Turuncu-lacivertli kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, takımın Kasımpaşa ile oynadığı maçın ikinci yarısında topsuz alanda koşarken yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Skrtel'in yapılan ilk kontrollerinde, sol ayak aşil tendonunun koptuğu belirlendi.

Ameliyat edilecek oyuncunun, uzun süre sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.