12 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe'den ayrılan tecrübeli savunmacı Martin Skrtel'in veda mesajı çok konuşuldu. Slovak oyuncunun, başkan Ali Koç ile Ersun Yanal dahil olmak üzere Koç dönemdeki hiç kimseye teşekkür etmemesi dikkat çekti. Skrtel'in bu mesajı taraftarların da tepkisini çekti.
İşte Skrtel'in o mesajı:
"Sevgili Fenerbahçe ailesi!
Fenerbahçe formasını giymek benim için büyük bir zevk ve onurdu! Türkiye'nin en büyük kulübünün renklerini taşıyan formayı!
Kulüpte geçirdiğim bu 3 güzel yıl boyunca gösterdiğiniz destek için tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum! İyi ve kötü zamanlarımız oldu ama ben sahada her şeyimi verip, her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.
Türkiye'de, özellikle İstanbul'da yaşayan herkese teşekkürler, beni ve ailemi evimizdeki hissettirdiniz. Güzel ülkenizde, hatta daha da güzel olan şehrinizde ilk günden itibaren çok sıcak bir şekilde karşılandık...
İstanbul, seni seviyoruz ve sonsuza dek kalbimizde kalacaksın.
Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, güzel zamanlarımız oldu ve soyunma odasını sizlerle paylaşmaktan gerçekten çok keyif aldım!
Bana güvenen ve beni bu kulübe getirip Fenerbahçe’nin büyüklüğünü görmemi sağlayan Sayın Aziz Yıldırım’a, Sayın Ali Yıldırım’a, Hasan Çetinkaya'ya teşekkür ederim.
Tüm teknik ekiplere; Sayın Vitor Pereira’ya, Sayın Dick Advocaat’a, Sayın Aykut Kocaman’a ve sağlık ekibi, saha sorumluları, güvenlik ekibi, mutfak ekibi, tercümanlar Deniz Sarıtaç ve Sinan Levi olmak üzere Samandra’daki tüm ekibe ve bu kulüp için çalışan herkese çok teşekkürler! Sizler gerçekten harika bir iş çıkartıyorsunuz ve ben gerçekten size minnettarım.
Ayrılmak zordu, ama hayat böyle, futbol böyle! Bazen işler istediğimizden farklı gidiyor...
Size gelecek için iyi şanslar diliyorum, yakında görüşmek dileğiyle!
En büyük FENER!
Martin, Barbora ve Matteo..."
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