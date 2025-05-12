Martıların göç yolculuğundaki inci kefallerini avlama mücadelesi
Van Gölü Havzası'nda yaşayan martılar, üremek için suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerini avlayarak besleniyor
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Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında gölden akarsulara göç ediyor.
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Gölün tuzlu ve sodalı suyundan akarsulardaki tatlı sulara ulaşmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıklar, her yıl bu mevsimde görsel şölen sunuyor.
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Balık göçünün yoğun yaşandığı Muradiye ilçesindeki akarsulara akın eden martılar, inci kefallerini avlayarak besleniyor.
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Fotoğraf tutkunları da martıların balık kapma mücadelesini görüntülemeye çalışıyor.
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"ÇOK GÜZEL BİR MANZARA VAR"
Muradiye Tarım ve Orman Müdürü Harun Altunkaynak, balıkların tatlı sulara göç yolculuğunun bir süre önce başladığını söyledi.
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Av yasağı süresince balığı korumak için çalışma yürüttüklerini belirten Altunkaynak, şunları kaydetti:
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"Ekiplerimiz kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla 7/24 esasıyla çalışmaya devam ediyor. Yasak başladığından bu yana 2,5 ton ölü, 1 ton da canlı inci kefali ele geçirildi.
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Canlı yakalanan balıklar suya geri bırakıldı. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Şu an balıkların göçü devam ediyor. Ekiplerimiz de sürekli sahada."
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Doğa fotoğrafçısı Yasemin Doğanay ise "Tatlı sulara göç eden inci kefallerini fotoğraflamak için geldik. Martılar ve inci kefallerinin mücadelesi, görsel şölen sunuyor.
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Balığın göç ettiği tatlı suları gezerek güzel fotoğraflar yakalamaya çalışıyoruz. Çok güzel bir manzara var" diye konuştu.
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