Martı ve Denizbank kredi yapılandırması için görüşüyor

19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Martı Grubu'ndan, kredilerin yapılandırılmasıyla ilgili kamuoyuna açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şöyle:
"Martı Otel İşletmeleri A.Ş ve Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ile Denizbank A.Ş arasında mevcut kredilerimizin yapılandırılmasıyla ilgili protokol görüşmeleri devam etmektedir. Karşılıklı çözüme yönelik görüşmelerin hızlandığı bu dönemde, Denizbank A.Ş’nin protokol imzalanana kadar kalan zamanda hukuki takip süreçlerine devam etme tercihi basında yer almıştır.
Türkiye ekonomisi içerisinde gerek döviz kazandırıcı gerekse istihdama katkısı açısından lokomotif sektör olan turizm, geçtiğimiz dönemde yaşanan sıkıntıları başta devletimiz olmak üzere tüm diğer paydaşlarının katkısıyla geride bırakmıştır. Aynı dönemde grubumuz da kamuya açıklandığı üzere Denizbank dışındaki tüm bankalarla yapılandırma süreçlerini geçen yıl tamamlamıştır. Tüm bu kuruluşlarla ilişkiler halihazırda sorunsuz bir şekilde sürdürülmektedir.
Sektörümüzün ve Martı grubu şirketlerinin mevcut finansal göstergeleri de bugün gelinen olumlu gidişatı teyid etmektedir. Tam bu ortamda Denizbank A.Ş ile Finansal Yapılandırma görüşmelerimiz halihazırda devam etmekte olup, çok kısa bir süre içinde olumlu neticeleneceğine de inancımız tamdır.
50 yılı aşkın süredir turizm sektöründe faaliyet gösteren sektörün öncü kuruluşları olan Martı Grubu şirketleri, faaliyetlerine tam ve kesintisiz olarak devam etmekte olup, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceklerdir. "
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