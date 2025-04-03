Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! 2025 TÜİK Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
Mart ayı enflasyon verileri için bekleyiş sona erdi. Ev ve işyeri sahipleri ile kiracılar tarafından yakından takip edilen Mart ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2025 Nisan ayı kira artış oranı belli oldu. Ayrıca memur ve emekliye yapılacak Temmuz zammı için üçüncü veri de ortaya çıktı. Peki, 2025 TÜİK Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Mart ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, 2025 Mart ayı enflasyon verileri...
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Mart ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu yanıt buldu. 2025 Mart enflasyon rakamları TÜİK tarafından son dakika açıklandı. Böylece memur, emekli, ev ve işyeri sahibi ile kiracıların merakla beklediği yılın üçüncü enflasyon rakamı netleşti. 2025 Nisan ayı kira artış oranı da belli oldu. Peki, TÜİK verileri ile Mart ayı enflasyon oranı ne oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Mart ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, detaylar…
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2025 MART AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI
2025 Mart ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 olurken yıllık bazda yüzde 38,1 oldu.
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Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,10 arttı, aylık %2,46 arttı
TÜİK'in açıkladığı verilere göre; TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %23,50 arttı, aylık %1,88 arttı
Yİ-ÜFE 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,88 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,23 artış gösterdi.
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AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ TAHMİNİ NEYDİ?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan Perşembe günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,15 ile yüzde 3,20 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya ineceği öngörülüyordu.
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