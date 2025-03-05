2025 Mart ayı temettü takvimi: Bu ay hangi firmalar temettü verecek?
Mart ayında birçok firma, kâr payından yatırımcılarına temettü dağıtmaya hazırlanıyor. Hisse başına ödenecek temettü payı, Mart ayı içerisinde hesaplara yatırılacak. İşte, 2025 Mart temettü takvimi...
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2025 Mart temettü takvimi yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Mart ayında birçok firma, temettü vereceğini açıkladı. Hisse başına verilecek kâr payları, 0.1548 TL ile 45.0500 TL arasında değişecek. İşte, güncel temettü takvimi...
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2025 MART TEMETTÜ TAKVİMİ
Türkiye İş Bankası A.Ş. Class C
Bist kodu: ISCTR
Temettü (net): 0.1548 TL
Ödeme tarihi: 28.03.2025
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
Bist kodu: TUPRS
Temettü (net): 6.6172 TL
Ödeme tarihi: 28.03.2025
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Bist kodu: EGEEN
Temettü (net): 45.0500 TL
Ödeme tarihi: 28.03.202
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Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.
Bist kodu: FMIZP
Temettü (net): 0.5993 TL
Ödeme tarihi: 28.03.202
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bist kodu: ISMEN
Temettü (net): 4.8167 TL
Ödeme tarihi: 28.03.202
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Bist kodu: ANSGR
Temettü (net): 3.5700 TL
Ödeme tarihi: 28.03.202
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Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: BRISA
Temettü (net): 1.8102 TL
Ödeme tarihi: 28.03.202
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Bist kodu: ANHYT
Temettü (net): 4.9419 TL
Ödeme tarihi: 26.03.202
Akbank T.A.Ş.
Bist kodu: AKBNK
Temettü (net): 1.0387 TL
Ödeme tarihi: 26.03.202
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Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Bist kodu: AGESA
Temettü (net): 4.7222 TL
Ödeme tarihi: 26.03.202
Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
Bist kodu: NUHCM
Temettü (net): 8.5850 TL
Ödeme tarihi: 25.03.202
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: AKCNS
Temettü (net): 5.3287 TL
Ödeme tarihi: 24.03.202
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: MSGYO
Temettü (net): 0.2480 TL
Ödeme tarihi: 18.03.202