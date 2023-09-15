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        Haberler Gündem Marmaris’te ilk kez kadın emniyet müdürü görev yapacak

        Marmaris’te ilk kez kadın emniyet müdürü görev yapacak

        Muğla'nın turistik beldesi Marmaris'te bir ilk. Aycan Çakır Öztürk ilçede emniyet müdürü olarak görev yapacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 18:37 Güncelleme: 15.09.2023 - 18:37
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        Marmaris'te bir ilk
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        Muğla’nın Marmaris ilçesi Emniyet Müdürlüğünde değişiklik yaşanırken, ilçede ilk defa kadın emniyet müdürü görev yapacak.

        Marmaris’e İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak 2020 yılında atanan Aycan Çakır Öztürk 1 yıl yaptığı görevin ardından Polis Evleri Müdürü ve İlçe Deniz Liman Emniyet müdürü olarak görev yapmaktaydı. 2020 yılının Şubat ayından bu yana ilçe de emniyet müdür yardımcılığı, Polis Evleri Emniyet Müdürü, Liman Emniyet müdürü olarak çalışan Aycan Çakır Öztürk, Marmaris İlçe Emniyet müdürü olarak ilçede ilk kadın müdür olarak görev alacak. Mevcut İlçe Emniyet müdürü Mehmet Vasfi Öztüzün ise Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne tayin oldu.

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        #MARMARİS
        #Aycan Çakır Öztürk
        #haberler
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