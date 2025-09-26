Marmaris Ultra Trail, yenilenen parkurlarıyla sporcuları bekliyor  

"Maviden Yeşile Bir Yolculuk" sloganıyla düzenlenen organizasyon, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Marmaris'te sporcuları ağırlayacak.

Gökova Körfezi, Datça Yarımadası ve Akdeniz'in eşsiz manzaraları ile çevrili, 12 bin yıllık tarihiyle Büyük İskender'in izlerini taşıyan Marmaris, mavi ve yeşilin kucaklaştığı parkurlarıyla koşuculara sadece bir yarış değil, aynı zamanda unutulmaz bir yolculuk sunacak.

YENİ PARKURLAR, DAHA BÜYÜK HEYECAN

Mint Organizasyon tarafından geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen her seviyeden sporcunun yoğun ilgisini çeken Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail, bu yıl yenilenen parkurlarıyla çok daha güçlü geri dönüyor.

Anadolu Sigorta'nın 100. yılına özel olarak organizasyona eklenen 100K parkuru, sporculara zorlu ama heyecan verici bir deneyim sunacak. Geçtiğimiz yılın en uzun parkuru olan 78K parkuru son yapılan düzenlemeler ile bu yıl 70K olarak organizasyondaki yerini alacak.

100K ve 70K parkurlarının yanı sıra 48K, 30K, 16K ve 5K parkurlarıyla da farklı seviyelerdeki koşuculara hitap eden yarış, bu haliyle koşuculara geniş katılım olanağı sağlıyor.

100K, 70K, 48K, 30K, 16K ve 5K parkurları ile her seviyeden yerli ve yabancı sporcuyu ağırlayacak olan organizasyonda koşucular, Marmaris sahilinden başlayıp, Mezargediği ve Yeşil Belde'den devam ederek doğanın kalbine doğru ilerleyecekler; Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı ve Balan Dağı üzerinden geçip yeniden maviyle buluşarak yarışı başlangıç noktası olan Marmaris sahilinde tamamlayacaklar. Bu yıl organizasyonun en uzun parkuru olma özelliğini taşıyan 100K parkuru, Anadolu Sigorta'nın Ormanın Gözleri projesi kapsamında kurduğu Palamuttepe Yangın Gözetleme Kulesi'nden geçerek, doğa sporları aracılığıyla orman yangınlarına dikkat çekmeyi hedefliyor. GÜÇLÜ DESTEKÇİLERLE DAHA GENİŞ KATILIM14-15-16 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası ve Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarıyla düzenlenecek. REKLAM MAVİ VE YEŞİLİN BULUŞTUĞU PARKURLARDA KAYITLAR DEVAM EDİYORDoğanın eşsiz renkleri arasında koşulacak organizasyona ilgi şimdiden oldukça yüksek. 50 gün sonra start verilecek yarış için kayıtlar hız kesmeden sürüyor ve her geçen gün daha fazla sporcu Marmaris Ultra Trail heyecanına ortak oluyor.

SPOR, DOĞA VE TARİHİN BULUŞMA NOKTASIMarmaris, doğal ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra turizm altyapısı sayesinde hem sporcular hem de izleyiciler için keyifli bir deneyim sunacak. Yarış boyunca Marmaris'in eşsiz doğası, tarihi dokusu ve kültürel mirası, sporseverlere sadece bir koşu değil, spor, doğa ve tarihin buluştuğu bir festival atmosferi yaşatacak. BERNA SEMİZ ERGÜNTAN: 100K PARKURUMUZ ŞİRKETİMİZİN BİR ASIRLIK YOLCULUĞUNA DEĞER KATTI Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan, "Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla kurulmuş bir şirket olarak 100. yılımızda Marmaris Ultra Trail gibi uluslararası değere sahip bir organizasyona ikinci defa isim sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sporun sadece bir mücadele değil; sağlıklı yaşam bilincini, dayanışmayı ve doğayla uyumu destekleyen bir yolculuk olduğuna inanıyoruz. Bu yıl organizasyona özel eklenen 100K parkurunun şirketimizin bir asırlık yolculuğuna ve sporun insanları bir araya getiren gücüne yakışır bir değer kattığını düşünüyoruz. Üstelik parkurun Ormanın Gözleri projemiz kapsamında Palamuttepe'de devreye aldığımız yangın gözetleme kulesinden geçmesi, bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Bu vesileyle sporun doğayla bütünleşen gücü sayesinde iklim krizine, çevreye ve sürdürülebilirliğe dair farkındalığın artacağına inanıyoruz" dedi.