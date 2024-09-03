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        Haberler Gündem 3. Sayfa Marmaris'te lüks motor yatta 44 düzensiz göçmen yakalandı | Son dakika haberleri

        Marmaris'te lüks motor yatta 44 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 21:38 Güncelleme: 03.09.2024 - 21:38
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        Lüks motor yatta yakalandılar!
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        Muğla İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Orhaniye Mahallesi'nden seyre çıkan lüks motor yat ile Yunanistan'a yasa dışı göçmen kaçırılacağı bilgisi üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce durdurulan lüks motor yatta 44 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmen kaçakçılığını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Göçmenler ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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