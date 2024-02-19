Marmaris'te 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğla Marmaris'te saat 04.25'te 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının yerin 11,3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi
Giriş: 19.02.2024 - 04:58 Güncelleme: 19.02.2024 - 04:59
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.25'te merkez üssü Marmaris olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AA'nın haberine göre; depremin 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.