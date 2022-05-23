Marmaris Festivali'nde geri sayım başladı

Marmaris Belediyesi ile Marmaris Kültür Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından organize edilen festivalde, kültür ve sanatseverler 16 gün boyunca yerli ve yabancı sanatçıların performansını izleme şansı bulacak.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, festivalin herkesi çok heyecanlandırdığını söyledi.

Bu organizasyonu 2020'de yapacaklarını ancak 2 yıldır oldukça olumsuz durumlarla karşılaştıklarını belirten Oktay, "Pandemi, yangın ve seller bunu öteledi. İptal etmedik, sadece erteledik. Olumsuzlukları artık geride bırakıyoruz. Bu festival geleneksel hale gelecek. Marmaris'in enerjisinin, gücünün doğru anlamda yansıtıldığı bir hale gelecek. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

MAKSAD adına konuşan Ayşegül Uygun da öncelikli amaçlarının pandemi, yangın ve sel felaketlerinin derinden sarstığı Marmaris'in ekonomik, kültürel ve moral açısından tekrar ayağa kalkma sürecine katkıda bulunmak olduğunu dile getirdi.

Bu amaçla "Marmaris'i sanatla yeşerteceğiz" sloganıyla yola çıktıklarını kaydeden Uygun, "Festivalin genel anlamda kimliğini ve bu seneki programımızı da bu çerçeve içinde oluşturmaya çabaladık. Yine bu çerçevede, bu sene için festivalin ana teması olarak 'küllerinden doğmak' konusunu ve onunla uyumlu olarak, Bozburun Yarımadası'ndaki tarihi Phoenix yerleşimini bu yılın antik kenti olarak belirledik." diye konuştu.

Uygun, kentin kültür ve sanata doyacağını ifade ederek, farklı mekanlara yayılmış konser, resim ve heykel sergisi, söyleşilerle Marmarisliler ve Marmaris'i ziyaret edenlerin sanat ve kültürle dolu günler geçirmelerini sağlayıp tanınmış sanatçıları sanatseverlerle buluşturmayı ve yerel değerlere de uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Fazıl Say, Amadeus Electric Quartet triosu ile geniş yaylı sazlar orkestrası eşliğinde çalacak caz ustası Kerem Görsev, Boğaziçi Gençlik Korosu, özgün düzenlemelerden oluşan Muğla Türküleri Senfonisi ile sahne alacak piyanist ve besteci İlyas Mirzayev festivale katılacaklar arasında yer alıyor.

Festival kapsamında konserlerin yanı sıra bu yıl üçüncüsü düzenlenen Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması da yapılacak.