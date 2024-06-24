Marmaray'da kavga: Küfür ve hakaretler havada uçuştu

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Marmaray'ın Maltepe istasyonunda dün akşam saatlerinde iki kadın arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu kavgaya döndü.

Taraflar arasındaki kavgayı diğer yolcular güçlükle ayırmaya çalışırken kavga eden kadınlardan birinin trenden inmesiyle kavga sonlandı.

Kavga anları ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadınlardan birbirine saldırmaya çalıştığı, küfür ettikleri, birinin yanında bulunan çocuğun ise korkarak ağladığı yer alıyor.