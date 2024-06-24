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        Haberler Gündem Güncel Marmaray'da kavga: Küfür ve hakaretler havada uçuştu | Son dakika haberleri

        Marmaray'da kavga: Küfür ve hakaretler havada uçuştu

        İstanbul Marmaray'da iki kadın yolcu arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Birbirlerine vurmaya çalışan kadınları diğer yolcular ayırmaya çalışırken, küfür ve hakaretler de havada uçuştu. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 09:57 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:18
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        Marmaray'da kavga: Küfür ve hakaretler havada uçuştu
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        Marmaray'ın Maltepe istasyonunda dün akşam saatlerinde iki kadın arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu kavgaya döndü.

        Taraflar arasındaki kavgayı diğer yolcular güçlükle ayırmaya çalışırken kavga eden kadınlardan birinin trenden inmesiyle kavga sonlandı.

        Kavga anları ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadınlardan birbirine saldırmaya çalıştığı, küfür ettikleri, birinin yanında bulunan çocuğun ise korkarak ağladığı yer alıyor.

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        #Marmaray
        #kavga
        #kadınların marmarayda kavgası
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