Marmara Üniversitesi’nden Derin Talu’ya plaket

Defne Samyeli ile mimar Eren Talu’nun 2003 yılında dünyaya gelen kızları Derin Talu, bu kez sosyal medya içerikleriyle değil, katıldığı söyleşiyle gündeme geldi.

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Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek matcha çayı yapımına dair bilgiler veren Talu, şimdi de Marmara Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı. Talu, etkinliğin sonunda plaketle onurlandırıldı.

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O anlara ait kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Derin Talu gönderisine; "Dürüst olmak gerekirse? İkonik" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram