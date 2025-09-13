Hayata geçirdikleri projeyle dip çökeltilerin de daha doğru tarihlendirileceğini belirten Yücel, "Yaptığımız ölçümlerden iki türlü bilgi ortaya çıkacak. Birincisi, hangi tarihte kirlilik miktarının ne olduğu, ikincisi bunun bütün Marmara baseninde dibe çökelme hızları. Bulduğumuz kirlilik miktarlarıyla beraber bu çökelme hızlarını kullanarak bütün Marmara havzasına ne kadar kirlilik girmiş ve ne kadar çökmüş bilgisi elimizde olacak. Ama en azından bu dibe çöken ve dipte korunan kirlilik konusunda da bize o tarihte olan kirlilik akışını verecek. Bu da Türkiye'de bir ilk olacak" diye konuştu.