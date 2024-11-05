Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Marmara depreminde tsunami nereleri etkiler | Son dakika haberi

        İTÜ'lü Prof. Dr. Tuncay Taymaz açıkladı! Olası Marmara depreminde tsunami nereleri etkiler?

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Marmara Bölgesi'nde büyüklüğü 6.5'ten fazla olası bir depremde, 3 metreye varan tsunami oluşabileceği uyarısında bulundu. Taymaz, Marmara'da tsunami riski olan yerleri de açıkladı...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 11:38 Güncelleme: 06.11.2024 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        İTÜ'lü Prof. Dr. Tuncay Taymaz açıkladı! Olası Marmara depreminde tsunami nereleri etkiler?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Taymaz, "5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü" kapsamında Türkiye'nin, Alp-Himalaya dağ kuşağında yer aldığını, burasının tektonik anlamda çok genç ve deprem üreten bir bölge olduğunu söyledi.

        EGE'DE TSUNAMİ OLUŞMUŞTU

        AA'da yer alan habere göre tsunamilerin volkanların püskürmeleri veya deniz tabanındaki heyelanlarla oluşabileceğini dile getiren Taymaz, 2020'de Ege Denizi'nde Sisam Adası'ndaki depremin tsunami oluşturduğunu hatırlattı.

        "3 METRELİK TSUNAMİ ÜRETECEK FAYLARIMIZ VAR"

        Prof. Dr. Taymaz, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde Kavaklı sahilleri ile İzmit Körfezi'nde Hersek Deltası'na kadar tsunami oluştuğunu, bunun yüksekliğinin deniz tabanı morfolojisine, su derinliğine, depremin büyüklüğüne ve geometrisine bağlı olarak değişebileceğini kaydederek, "Türkiye'yi tehdit eden, en az 3 metreye kadar yükselebilecek, tsunami oluşturabilecek aktif faylarımız deniz tabanında var" dedi.

        REKLAM

        MARMARA KIYILARINDAKİ RİSKE DİKKAT ÇEKTİ

        Olası bir deprem ve tsunami açısından Marmara Denizi kıyılarının riskli olduğuna dikkati çeken Taymaz, şunları kaydetti: "Çünkü Marmara Bölgesi şehirleşmenin, sanayinin ve tarımın çok yoğun olduğu bir bölge. Güney yamacı da kuzey yamacı da Kuzey Anadolu Fayı'nın kollarının tehdit ettiği yerde. 6.8 büyüklüğündeki, 1963 Çınarcık depreminden sonra 17 Ağustos 1999'da Gölcük ve akabinde 12 Kasım 1999’da Düzce depremini yaşadık. O da 7.2'ydi.

        MARMARA'DA NERELERDE RİSK VAR?

        Örneğin Çınarcık Havzası'nda Orta Marmara Çukuru'nda ya da Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarındaki Gaziköy'den Saros'a kadar giden kol üzerinde oluşabilecek depremin oluşturacağı tsunamiler Tekirdağ, Marmaraereğlisi sahilleri, güney sahilleri için risk. Bunun yanı sıra; Çınarcık Havzası'na bakacak olursak Armutlu Yarımadası, Yalova, Karamürsel, Hersek Deltası, Mudanya'ya ve daha güneylere kadar risklerimiz var."

        Prof. Dr. Taymaz, tsunaminin büyüklüğüne bağlı olarak kıyı şeridine olan etkilerin değişebileceğini söyledi.

        Ulusal güvenliği de ilgilendiren konularda tsunami ve deprem riskinin çok göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Taymaz, burada da yüksek teknolojiler kullanıldığını dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #marmara depremi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        NYT'den ilk seçim tahmini: Trump'ın kazanma ihtimali yüksek
        NYT'den ilk seçim tahmini: Trump'ın kazanma ihtimali yüksek
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Sandık çıkış anketleri ne diyor?
        Sandık çıkış anketleri ne diyor?
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Tottenham’a özel plan
        Tottenham’a özel plan
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Hastane polisi ve güvenlik görevlilerine saldırı
        Hastane polisi ve güvenlik görevlilerine saldırı
        Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
        Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
        Netanyahu, Savunma Bakanını görevden aldı
        Netanyahu, Savunma Bakanını görevden aldı
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        Silahlı kavgada iki kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
        Silahlı kavgada iki kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Osmaniye'de zincirleme kaza: 4 ölü
        Osmaniye'de zincirleme kaza: 4 ölü
        Habertürk Anasayfa