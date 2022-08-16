Batık şehir görüntülendi

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan ve üzerinden 23 yıl geçen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde su altında kalan "batık şehrin" son hali görüntülendi.
Marmara Depremi'nin ardından fay hattının Değirmendere Mahallesi Çınarlık Meydanı'nda yer alan otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıları denize çekmesiyle oluşan "su altı şehri"ne Sualtı Fotoğrafçısı ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan ve Değirmendere Sualtı Topluluğu Kurucu Başkanı, 1. Sınıf Dalgıç Murat Kulakaç tarafından dalış gerçekleştirildi.
Kayıtlarda, 23 yıl önce insanların çay içtiği ve gezindiği Çınarlık Meydanı'ndan enkaza gömülen arabaların, otellerin ve evlerin yosunla kaplandığı ve deniz canlılarına ev sahipliği yaptığı görülüyor.
"DOĞANIN GÜCÜ, AŞAĞIDA OLDUĞU GİBİ DURUYOR"
Dalışın ardından izlenimlerini paylaşan Murat Kulakaç, AA muhabirine, 17 Ağustos denilince Kocaeli ve Gölcük'ün akla geldiğini belirterek Gölcük'ün 1999 yılında çok acı bir deprem gerçeğiyle karşılaştığını hatırlattı.
Su altında şahit olduğu görüntülere değinen Kulakaç şunları söyledi:
"Aradan yıllar geçtikçe yaşayanlar deprem gerçeğini unuttular. Depremi gerçek yüzünü görebileceğimiz, gerçek bir deprem müzesi Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda su altında tüm çıplaklığıyla duruyor. Biz de bunları ayrıntılı bir şekilde görüntüledik. Herkesin ders alabileceği, unuttuğumuz deprem gerçeğini hatırlayacağı gerçek görüntülerle dolu. Doğanın gücü, aşağıda olduğu gibi duruyor. Dev çınar ağaçları kökünden sökülmüş, yan yana olan evler birbirinden 500 metre uzakta. Avcılar kulübü, vapur iskelesi, tüm bloklar büyük bir güçle bulundukları yerden çok uzağa sürüklenmiş. İnsanlara ait eşyalar... Evet hüzünlü ama unuttuğumuz deprem gerçeğini bize hatırlatan görüntüleri aşağıda görüyoruz."
Tahsin Ceylan ise depremin 23. yılında Değirmendere'de su altında kalan yapıların izlerini araştırdıklarını belirterek su altında depremin izlerini görüntülediklerini, depremin acı yüzünü göstermeye çalıştıklarını kaydetti.
"Batık şehrin" derinliklerinde sessizliğin hakim olduğunu, kamerasıyla çekim yaparken binlerce insanın yaşamını yitirdiği acı dolu günlere geri döndüğünü söyleyen Ceylan, "Aradan 23 yıl geçmesine rağmen bu acı hep taze. Burada bir hayat son bulurken yeni bir yaşamın da başlamış olduğunu görüyoruz. Depremde sular altında kalan bu bölge canlı popülasyonu açısından oldukça zengin. Bu da bizim buradaki tesellimiz. Doğal bir resife dönüşen bölge dalışseverlerin gözdesi konumunda." diye konuştu.
Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir
Fotoğraf AA
Fotoğraf AA
Fotoğraf AA
Fotoğraf AA
Fotoğraf AA
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!