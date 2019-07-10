Almanya'nın Kiel kentinde bulunan GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırma Merkezi'nden bir grup araştırmacı Türk ve Fransız meslektaşlarıyla, Marmara Denizi'nin altında yaptıkları ölçümlerin ardından önemli bulgulara erişti.

Araştırmacıların deniz dibinden elde ettiği bulguların, Marmara Denizi'nin altında bulunan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda tektonik bir gerginliğin biriktiğini ilk kez kanıtladığı belirtilirken, araştırmacılardan Dr. Dietrich Lange bugün konuyla ilgili Nature Communications'a yazdığı makalede, "Bu 7.1 ile 7.4 arasında bir depremi tetiklemek için yeterli. Şiddetli depremler fay hattı sıkıştığı zaman olur. Sonra tektonik gerginlik birikir ve sismik enerji bir depremle boşalır" ifadelerini kullandı.

Fay hatları çevresinde tektonik gerilim birikimleri GPS ve kara gözlem sistemleriyle yıllar boyunca gözlemleniyr. Ancak deniz yatağındaki fay hatlarını gözlemlemek, GPS sinyallerinin deniz altına ulaşamaması nedeniyle mümkün olmuyordu. Ancak GEOMAR'ın geliştirdiği yeni sistem, ilk kez deniz yatağındaki kabuksal bozulmayı milimetre hassasiyetiyle ölçmeye imkan tanıyor.

Geçtiğimiz 2.5 yıl boyunca fay hattının her iki tarafında da 800 metre derinlikle çalışmalar yapıldığını belirten Dr. Lange, "Ölçümlerimiz Marmara Denizi'ndeki fay kuşağında bir sıkışma olduğunu ve bu nedenle tektonik gerilimin biriktiğini gösteriyor. Bu İstanbul'un güneyinde deniz dibinde bir gerilim birikmesi olduğunun ilk direkt kanıtı" ifadelerini kullandı.

Nature Communications'da yayınlanan makalenin diğer yazarı olan Prof. Dr. Heidrun Kopp ise, "Eğer biriken gerilim bir depremle boşalırsa, fay kuşağı 4 metreden fazla hareket eder. Bu da 7.1 ile 7.4 büyüklükleri arasında bir deprem anlamına geliyor" dedi.