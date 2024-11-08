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        Haberler Gündem Güncel Marmara'da müsilaj tehlikesi büyüyor: Yüzeye 5 metre kaldı | Son dakika haberleri

        Marmara'da müsilaj tehlikesi büyüyor: Yüzeye 5 metre kaldı

        Erdek Körfezi'nde müsilajın deniz yüzeyine 5 metreye kadar yaklaştığı tespit edildi. Bilim insanları, acil önlem alınmaması halinde müsilajın Marmara Denizi'nin tamamına yayılması ve ilkbaharda deniz yüzeyinde tekrar görülme riskinin yüksek olduğunu vurguladı. Bazı balıkçılar da ağlarının müsilaj nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini belirterek sorunun geçim kaynaklarını tehdit ettiğine dikkati çekti.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 08.11.2024 - 09:24 Güncelleme: 08.11.2024 - 09:24
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        Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesi devam ediyor.

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın deniz seviyesinin 5 ila 25 metre arasında büyük bulut kümeleri şeklinde yoğunlaştığını ve Güney Marmara'nın tamamına yayıldığını belirtti.

        Su altı görüntüleriyle durumu gözler önüne seren Sarı, müsilajın yayılmaya devam ettiğini ve bölgedeki ekosistemi ciddi şekilde tehdit ettiğini ifade etti.

        BALIKÇILAR DA OLUMSUZ ETKİLENİYOR

        Erdek Körfezi'ndeki balıkçılar da müsilajdan olumsuz etkileniyor. Bazı balıkçılar, ağlarının müsilaj nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini ve ağları çekmekte zorlandıklarını bildirerek, sorunun geçim kaynaklarını tehdit ettiğine dikkat çekti.

        MÜSİLAJ NEDİR, NASIL VE NEDEN OLUŞUR?

        Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşan, fitoplankton olarak adlandırılan bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapı.

        Müsilajın oluşabilmesi için mevsim sıcaklıkları, akıntı, tuz seviyesi, kirlilik gibi birçok farklı etken var.

        Müsilaj oluşumunun üç ana sebebi var:

        Bunlardan ilki Marmara Deniz'inde bir süredir sıcaklığın normalde olması gerekenden 2-3 derece yüksek olması.

        İkincisi azot-fosfor gibi organizmaları besleyen maddelere ihtiyaç var. Bunlar da denize verilen atıklardan yoğun şekilde sağlanıyor. Marmara'da büyük bir azot-fosfor yükü var.

        Üçüncüsü ise iklim değişikliğine de bağlı olarak denizde yaşanan durgunluk.

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        #Marmara Denizi
        #müsilaj
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