Markete giden aileye silahlı saldırı!

İHA

Olay, Genç ilçesinde meydana geldi. Karlıova ilçesinde yaşayan aile, kan davası nedeniyle bir süre önce Genç ilçesine yerleşti.

DHA'nın haberine göre, ismi öğrenilemeyen baba ile oğlu M.D., caddede yürürken kendilerini takip eden siyah renkli otomobilin içinden tabanca ile ateş açıldı.

Olayda baba yara almazken, oğlu M.D. başını sıyıran kurşunla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.D., ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.