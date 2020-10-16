Markar Esayan kimdir?

Markar Esayan 4 Şubat 1969'de İstanbul'da doğmuştur. İlköğretimi Özel Bomonti Ermeni Katolik İlköğretim Okulu'nda, liseyi ise Özel Getronagan Ermeni Lisesi'nde bitirdi. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans eğitimini bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde yaptı.

Markar Esayan, İşletme Uzmanı ve Gazeteci-Yazardı. Gazetelerde köşe yazarlığı ve çeşitli televizyonlarda siyasi tartışma programları yaptı. Basın ve yayın kuruluşlarında köşe yazarlığı ve siyasi yorumculuk yaptı. Yayımlanmış 3 romanı, 1 deneme ve 1 siyasi inceleme kitabı bulunmaktadır.

25. ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu, Türkiye - Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Ermenice bilen Eseyan, bekardı.