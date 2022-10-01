Değişen dünya için yeni baştan tasarlanan MARKA 2022, Türk Tiyatrosu’nun güçlü ismi Haldun Dormen’e ‘Ustaların Ustası’ Ödülü verilmesiyle son buldu
Habertürk, Bloomberg HT ve SHOW TV’nin medya ortağı olduğu, Yürekli Konferansları tarafından 2000'den bu yana düzenlenen ve son 19 yıldır Yapı Kredi World ana sponsorluğunda gerçekleştirilen MARKA Konferansı, 70’inci sanat yılını kutlayan Türk Tiyatrosu’nun duayeni Haldun Dormen’e verilen ‘Ustaların Ustası’ ödülüyle sona erdi.
Konferansın 70’inci konuşmacısı olarak sahneye, 70’inci sanat yılını kutlayan Türk Tiyatrosu’nun duayen ismi Haldun Dormen çıktı. Gelini, gazeteci Ayşe Arman’ın moderatörlüğünde sahne alan 94 yaşındaki Dormen, “Gelişime ayak uydurmak için çaba göstermiyorum ama gençlerle çalıştığım için ister istemez oluyor. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.
Eskiden Frank Sinatra dinlediğini, şimdi ise Ceza da dinlemeye başladığını belirten Dormen, hayatın kendisini sürekli bir yerden bir yere götürdüğünü, ancak her zaman ne istediğini bilerek hareket ettiğinin altını çizdi. Dormen, “Tiyatrocu olarak doğdum, gösteri sanatlarının bir parçası oldum, hayatımı ona göre düzenledim, öyle başladım böyle de gidiyorum” diye konuştu.
Hayatı boyunca hayallerinin çoğunu gerçekleştirdiğini ve istediği yere geldiğini kaydeden Dormen, “Yaşlanmaya vaktim yok, tek hayalim insanlara, gençlere yardımcı olmak, ölümsüz birisi olup olmadığımı tarih yazacak” ifadelerini kullandı.
Oturumun sonunda Haldun Dormen’e meslek hayatında sergilediği başarıları ve Türk tiyatrosuna yaptığı katkılardan ötürü ‘Ustaların Ustası’ ödülü verildi. Ödülü takdim eden Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, “Benim için çok anlamlı bir an, son 21 yıldır düzenlediğimiz MARKA konferanslarının en anlamlı seansı. Remastered konseptli konferansımızın daha anlamlı bir kapanışı olamazdı. MARKA Platformu olarak ödül vermek konusunda çok seçiciyiz, konseptimizle varlığımızla çok iyi bütünleşmiş bir kişi olursa ödül veriyoruz. Bu yıl remaster temamızdan çıkışla ‘master of remaster” olarak konumlandıracağımız, alanında lider konuma çıkmış ve değişen şartlar içinde daima kendini yenileyerek, ısrarla başarısını korumuş bir rol modele ödülü vermek istedik. Bu nedenle Haldun Dormen’e, ‘Ustaların Ustası’ ödülünü veriyoruz” diye konuştu. Yürekli Şengör daha sonra Dormen’e özel tasarım ödülünü takdim etti.
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