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        Haberler Dünya Mark Rutte, NATO Genel Sekreterliğini resmen devraldı | Dış Haberler

        Mark Rutte, NATO Genel Sekreterliğini resmen devraldı: Terörle mücadelede Türkiye ile çalışma mesajı verdi

        Mark Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında NATO Genel Sekreterliğini Jens Stoltenberg'den resmen devraldı. NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte, terörle mücadelenin NATO bağlamında ele alınması gerektiğini ve bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışmaya devam edeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:27 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:15
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        Rutte'den Türkiye ile çalışma mesajı
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        Mark Rutte, NATO Genel Sekreterliğini Jens Stoltenberg'den resmen devraldı.

        Brüksel'deki NATO karargahında Genel Sekreterliğin Stoltenberg'den Rutte'ye devri için resmi tören düzenlendi.

        Törende konuşan Rutte, görevi kendisine emanet eden tüm müttefiklere teşekkür etti.

        TÜRKİYE İLE ÇALIŞMA MESAJI

        NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte, terörle mücadelenin NATO bağlamında ele alınması gerektiğini ve bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışmaya devam edeceğini söyledi.

        Rutte, görevi devralmasının ardından Brüksel'deki NATO karargahında ilk basın toplantısını düzenledi.

        "Tarihin en başarılı siyasi askeri ittifakı olan NATO'nun Genel Sekreteri olarak hizmet etmekten büyük onur duyuyorum." diyen Rutte, NATO müttefiklerinin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu anlattı.

        Rutte, "32 müttefikin de oynayacakları benzersiz bir rol var ve birlikte başaramayacağımız hiçbir şey yok." dedi ve şöyle devam etti:

        "Ancak yeteneklerimizi ihtiyaçlarımızla gerçekten eşleştirmek için daha fazla savunma harcamasına ihtiyacımız var. Müttefiklerle birlikte doğru alanlara yeterince yatırım yaptığımızdan ve kolektif savunmamızın yükünü eşit bir şekilde üstlendiğimizden emin olmak için çalışacağım. Her birimiz payımızı adil şekilde ödemeliyiz."

        Rutte, "Güneydeki etkin bölgemizde istikrarı teşvik etmek için Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahel bölgelerindeki ortaklarımızla etkileşimimizi artıracağız. Ülkelerimize ve halklarımıza yönelik terör tehdidiyle mücadele etmek için daha fazlasını yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin terörle mücadele ve müttefikler arasında ambargoların kaldırılmasına ilişkin beklentileriyle ilgili bir soru üzerine Rutte, Hollanda Başbakanı olarak görev yaptığı süre boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çalıştıklarını hatırlattı.

        "TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA HEMFİKİR OLDUĞUMUZ SÖYLEYEBİLİRİM"

        Rutte, "Yakın arkadaş olduğumuzu ve terörle mücadele konusunda hemfikir olduğumuzu söyleyebilirim. Terörle mücadelenin NATO bağlamında da ele almamız gereken bir konu olduğu açıktır." dedi.

        Terörle mücadelede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmaya "açık" olduğunu dile getiren Rutte, "Bu konuda birlikte çalışmamız gerekiyor. Bunu yapacağız." diye konuştu.

        Rutte, müttefikler arasındaki silah satın alımlarında sınırlama olmamasının önemli olduğunu da vurgulayarak, "Bu konuda da bir hassasiyet var ve bu konuda da çalışmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

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        #Mark Rutte
        #Nato
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