Mark Rutte'den savunma sanayii çağrısı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Başbakanı Freidrich Merz'in ilk NATO ziyaretinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Merz'i yeni görevi nedeniyle tebrik eden Rutte, "Göreve başlamanızdan sadece birkaç gün sonra sizi NATO karargahında ağırlamak benim için bir onur ve mutluluk." dedi.

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Rutte, Almanya'nın Avrupa'da lider bir güç olduğunu, NATO'nun kolektif güvenliğine önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayarak, Ukrayna'ya askeri yardımda bulunan en büyük Avrupa ülkesi olduğunun altını çizdi.

Genel Sekreter, Merz'in ülkesinin savunma harcamalarını artırmak için attığı adımlardan da övgüyle söz ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

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"Bu tür kararlı eylemler, daha güçlü, daha adil ve daha caydırıcı bir NATO inşa etmek için tam olarak ihtiyacımız olan şeydir. Ordularımızın caydırıcılık ve savunma için ihtiyaç duydukları yeteneklere sahip olduğundan emin olmalıyız ve bir milyar insanımızı güvende tutmalıyız. Bu yüzden birlikte savunma harcamalarını artırmak ve ayrıca Atlantik'in her iki yakasındaki savunma sanayi kapasitesini geliştirmek için çalışacağız."

Rutte, bu konuların 24-26 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde yapılacak NATO zirvesinin odağında olacağını vurguladı. Yeni zirvede belirlenecek savunma harcamaları kıstasının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranda yüzde kaç olacağına dair bir soruya Rutte, "Etrafta dolaşan birçok söylenti olduğunu biliyorum. NATO içinde şu anda iç tartışmalar yaptığımız doğru." dedi. Rutte, herhangi bir rakam zikretmeyerek, "Bunu her zaman söyledim. Yüzde 2'de kalırsak kendimizi savunamayız. Bu yüzden savunma harcamalarını gerçekten artırmalıyız." ifadelerini kullandı. Sadece bunun da yeterli olmayacağını dile getiren Rutte, "Aynı zamanda Atlantik boyunca, ABD ve Kanada dahil olmak üzere tüm Avrupa-Atlantik bölgesinde ve NATO'daki tüm Avrupa ülkelerinde savunma sanayi üssü kurmamız gerekiyor. Bu çok önemli." diye konuştu. Rutte, şöyle devam etti: "Daha önce de söyledim. Ruslar, genel ekonomi açısından Rusya'dan 25 kat daha büyük olan NATO'nun tamamının üç ayda ürettiği mühimmatı tek başına üretiyor. Biz bir yılda, onların üç ayda ürettiği mühimmatı üretiyoruz. Yani bu sürdürülebilir değil."

Ukrayna'nın üyeliği Rutte, ABD'nin Ukrayna'nın NATO üyeliğine sıcak bakmamasıyla ilgili bir soru üzerine, "NATO'nun tamamı Ukrayna'nın NATO'ya doğru yolunun geri dönüşü olmadığı konusunda hemfikir, ancak bir barış anlaşmasının parçası olarak Ukrayna'nın NATO üyeliğinin garanti altına alınacağı konusunda hiçbir zaman anlaşmadık. Bu anlaşmaya hiçbir zaman varılmadı. Ancak uzun vadede, NATO müttefikleri 'evet' dedi. NATO üyeliğine dair bu perspektif olacak. Bu, şu anda devam eden barış görüşmeleri için değil, daha uzun vadeli bir şey." yanıtını verdi. *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir