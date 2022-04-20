Mariupol'deki Ukraynalı komutan dünyaya seslendi: Bunlar belki de son saatlerimiz
Ukrayna'nın uzun süredir kuşatma altında olan liman kenti Mariupol'de kalan son Ukrayna birlikleri direnişini sürdürüyor. Mairupol Belediye Başkanı 100 bin sivilin kaldığı kentten insani geçiş koridorları oluşturulması için Rusya ile ön anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Mariupol'de kalan son Ukrayna birlikleri direnişini sürdürüyor.
İnsani geçiş koridoru için ön anlaşmaya varıldı
Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, kentten 6 bine yakın kadın, çocuk ve yaşlının kurtarılması için insani geçiş koridorları oluşturulması konusunda Rusya ile ön anlaşma sağlandığını açıkladı.
On binlerce sivilin Ruslar tarafından öldürüldüğünü söyleyen Boyçenko, kentte yaklaşık 100 bin kişinin kaldığını belirtti.
Boyçenko, Rusya ile anlaşma sağlanabilirse şehirde 5 Mart'tan bu yana ilk insani geçiş koridolarlarının açılabileceğini vurguladı. Bu gerçekleşirse sivillerin şehirden 90 otobüsle tahliye edilmesi planlanıyor.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk da, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada Rusya ile bir ön anlaşmaya varıldığını doğruladı.
Rusya, Ukrayna güçlerine Çarşamba sabahı yerel saatle 09:00'a kadar silahlarını bırakmaları için yeni bir ultimatom vermişti.
Ukrayna, Rusya'nın benzer taleplerini Salı gününe kadar reddetmişti. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal Pazar günü yaptığı açıklamada, Mariupol'de kalan Ukrayna kuvvetlerinin Rusya'nın teslim olmaları yönündeki talebine karşı durmaya devam ettiklerini söylemişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün gece yaptığı konuşmasında, Ukrayna'nın "Rusya tarafından kullanılanlara kıyasla daha iyi silahlara erişimi olsaydı, bu savaşı çoktan bitirmiş olurduk" dedi.
Zelenskiy, "Demokratik dünyanın liderleriyle yaptığım tüm görüşmelerde ve müzakerelerde, Ukrayna'nın hala müttefiklerinin yıllardır stokladıkları (mühimmatı) istemek zorunda kalması haksızlık" diye konuştu ve ekledi:
"Eğer bu ülkeler Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmata sahipse, "özgürlüğün korunmasına yardımcı olmak, binlerce Ukraynalı'nın hayatını kurtarmak onların ahlaki görevidir."
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Mariupol'deki Ukraynalı komutan dünyaya seslendi: Bunlar belki de son saatlerimiz/mariupol-deki-ukraynali-komutan-dunyaya-seslendi-bunlar-belki-de-son-saatlerimiz-3414543
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!