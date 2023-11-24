Mario Balotelli trafik kazası geçirdi! Adana Demirspor'dan açıklama
Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mario Balotelli'nin yara almadığı aktarıldı
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, ülkesi İtalya'da trafik kazası geçirdi.
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Tecrübeli golcünün İtalya'nın Brescia şehrinde meydana gelen trafik kazasında yara almadığı belirtildi.
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33 yaşındaki yıldızın, trafik kazasının ardından alkol testine girmeyi reddettiği öne sürüldü.
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Balotelli'nin kazanın ardından aracından ambulansa gittiği sırada yürürken sendelediği görüldü.
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ADANA DEMİRSPOR'DAN AÇIKLAMA
Adana Demirspor, trafik kazası geçiren Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
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Akdeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Ülkesi İtalya'da trafik kazası geçiren oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız"
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