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        Haberler Spor Transfer Mario Balotelli, Corinthians ile anlaşmaya vardı - Futbol Haberleri

        Mario Balotelli, Corinthians ile anlaşmaya vardı

        Brezilya Seria A ekiplerinden Corinthians, 33 yaşındaki İtalyan forvet Mario Balotelli ile prensipte anlaşmaya vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 14:49 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:49
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        Balotelli'nin yeni durağı belli oldu!
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        Adana Demirspor ile sözleşmesi sona eren Mario Balotelli, Brezilya Seria A ekiplerinden Corinthians ile anlaşmaya vardı.

        Tecrübeli golcünün Brezilya ekibi ile kısa süre içerisinde imza için masaya oturması bekleniyor.

        İLK KEZ AVRUPA DIŞINDA FORMA GİYECEK

        Kariyerinde önemli takımların formasını terleten deneyimli golcü Brezilya ekibi Corinthians'a imza atması halinde kariyerinde ilk defa Avrupa dışına çıkacak. Mario Balotelli, Manchester City, Liverpool, Inter ve Milan gibi dev kulüpler başta olmak üzere Nice, Marsilya, Sion, Brescia, Monza ve Lumezzane takımlarında forma giydi.

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        A.DEMİRSPOR PERFORMANSI

        2023-2024 sezonunu Adana Demirspor da geçiren Balotelli, mavi-lacivertli forma ile 16 maça çıktı ve 7 gol, 1 asistlik katkı sağladı

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