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Marilyn Manson: Kariyerimi raydan çıkarmaya çalışıyorlar! - Magazin haberleri

Marilyn Manson: Kariyerimi raydan çıkarmaya çalışıyorlar!

'Taciz' iddialarıyla gündeme gelen müzisyen Marilyn Manson, bu suçlamaları kendisine yönelten eski nişanlısı oyuncu Evan Rachel Wood ve partneri Ashley Gore olarak da bilinen sanatçı Illma Gore hakkında karalama davası açtı

28.09.2022 - 17:52 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Oyuncu Evan Rachel Wood, gerçek adı "Brian Hugh Warner" olan eski nişanlısı Marilyn Manson'ın kendisini taciz ettiğini, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurmuştu. Ünlü şarkıcı ve oyuncunun aralarındaki savaş sürüyor.

  • 'ASILSIZ SUÇLAMALAR' İDDİASI

    Bu iddiaların ardından ünlü müzisyenden karşı bir hamle geldi. Manson, hem Wood hem de partneri Ashley Gore olarak da bilinen sanatçı Illma Gore hakkında karalama davası açtı. İşte bu davanın bir duruşması da bugün Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Marilyn Manson'ın avukatlatı, Evan Rachel Wood ile partneri Illma Gore'un, Manson'a asılsız suçlamalar yönelttiklerini ve bunun için de sahte bir FBI mektubunu kullandıklarını savundu.

  • "BAŞARILI KARİYERİMİ RAYDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR"

    Manson, Wood ile onun partneri Illma Gore'u, kendisinin tacizci olduğu hakkında sahte bir FBI mektubunu yaymakla suçladı. Marilyn Manson, hakkındaki tüm bu taciz iddialarını "kötü niyetli" ve "gerçek dışı" olarak nitelendirdi. Ayrıca müzisyen, Wood ile Gore'un kendisinin başarılı müzik, sinema ve TV kariyerini raydan çıkarıp baltalamaya çalıştıklarını da savundu.

  • "ELİMİZDE KANITLAR VAR"

    Duruşmada Marilyn Manson'ın avukatı Jackson Trugman, Wood ve Gore'un, söz konusu sahte FBI mektubunu, başka kadınları da Manson'ın tacizci olduğu konusunda kendilerine destek olmaları için kullandığını ileri sürdü. Avukat Trugman, "Elimizde Bayan Wood ve Bayan Gore'un bu mektup konusunda işbirliği yaptıklarına dair kanıtlar var" dedi. Evan Rachel Wood sahte FBI mektubunun yayılmasıyla herhangi bir ilgisi olmadığını savundu. Fakat Marilyn Manson'ın avukatı Trugman, bu konuda sadece Evan Rachel Wood'un beyanının yeterli olmayacağını söyledi.

  • "BAŞKA KADINLARI DA ORGANİZE EDİYORLAR"

    Marilyn Manson, Gore'un sahte taciz mektupları gönderebilmek için kendisine ait cep telefonu ve bilgisayarı hack'lediğini ve özel şifrelerini ele geçirdiğini ileri sürdü. Müzisyenin Wood ve Gore'a yönelttiği bir başka suçlama ise ikilinin, başka kadınları da Marilyn Manson'a karşı taciz iddialarını ortaya atmaları için organize etmesi.

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