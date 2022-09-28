'ASILSIZ SUÇLAMALAR' İDDİASI

Bu iddiaların ardından ünlü müzisyenden karşı bir hamle geldi. Manson, hem Wood hem de partneri Ashley Gore olarak da bilinen sanatçı Illma Gore hakkında karalama davası açtı. İşte bu davanın bir duruşması da bugün Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Marilyn Manson'ın avukatlatı, Evan Rachel Wood ile partneri Illma Gore'un, Manson'a asılsız suçlamalar yönelttiklerini ve bunun için de sahte bir FBI mektubunu kullandıklarını savundu.