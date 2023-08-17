Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam deplasmanda Slovenya'nın Maribor takımıyla karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe'ye her türlü galibiyetin yanı sıra, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde turu getirecek. Peki Maribor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar
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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam deplasmanda Slovenya'nın Maribor takımıyla karşı karşıya gelecek.
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Maribor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?
Ljudski Vrt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te oynanacak. Mücadele S Sport Plus'tan yayınlanacak. Müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek. Verissimo'nun yardımcılıklarını Pedro Martins ile Pedro Almeida yapacak.
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Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'ye her türlü galibiyetin yanı sıra, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde turu getirecek. Maribor'un 2 farklı galibiyeti halinde uzatmaya gidilecek eşleşmede, ev sahibini 3 ve daha farklı galibiyetler üst tura taşıyabilecek.
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2 EKSİK VAR
Fenerbahçe, Maribor karşısında 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ile Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.
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MUHTEMEL 11
İrfan Can Eğribayat
- 6
Ferdi
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- 7
Djiku
- 8
Peres
- 9
Oosterwolde
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- 10
İsmail
- 11
Zajc
- 12
İrfan Can
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Szymanski
- 14
Kent
- 15
Batshuayi
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