Maria ile Mustafa oyuncuları kimler? Maria ile Mustafa filmi konusu nedir? İzleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte ATV ekranlarında yayınlanan diziyle ilgili merak edilenler haberimizde...

MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI KİMLER?

Jessica May Maria

Hilmi Cem İntepe Mustafa

Tamer Levent Kudret

Haki Biçici Şahin

Ezgi Çelik Nadire

MARİA İLE MUSTAFA KONUSU NEDİR?

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria (Jessica May) ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa (Hilmi Cem İntepe) ikilisinin aşk hikayesini konu alan dizi; bu aşk içindeki gerilimi, imkansızlığı ve ikilinin yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

Dizi çekimleri Ürgüp'te gerçekleştirilmektedir.