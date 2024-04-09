Margot Robbie, yeni filmi için sarışın saçlarından vazgeçti
Margot Robbie, yeni bir film rolü için Barbie'nin sarışın görünümünden vazgeçti
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Margot Robbie, 'A Big Bold Beautiful Journey' adlı yeni filmi setinde bal sarısı saçları ve kahkülleriyle görüntülendi.
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Margot Robbie, 'Barbie'den bu yana ilk büyük oyunculuk projesi olacak olan filmde başrolü Colin Farrell ile paylaşıyor.
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Filmle ilgili detaylar henüz açıklanmasa da hikâyesinin iki yabancının ve onları birbirine bağlayan inanılmaz yolculuğu olduğu biliniyor. Senaryosunu Seth Reiss'in yazdığı filmin yönetmenliğini Kore asıllı Kogonada üstleniyor.
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Margot Robbie, daha önce 2018'deki 'Mary Queen of Scots' için kıvırcık, açık kahverengi saçlarını 2021'de David O. Russell'ın 'Amsterdam' filmi için koyulaştırmıştı.
Fotoğraflar: Shutterstock, Backgrid USA