Sakatlıkların Hamsik'i çok fazla etkilediğini belirten Richard Hamsik, "Her gün iletişim halinde olduğumuz için ne düşündüğünü biliyorum. Yavaş yavaş futbolun sonuna geliyor. Trabzonspor'da gerçekten iyiydi ve yaşın onu durduramayacağını gösterdi. Ancak geçen sezon bünyesi onu zor durumda bıraktı. Uzun süreli baldır sakatlığı ve milli takım maçları onu alt üst etti. Milli formayı çok seviyor ama zamanın geldiğine inanıyor" ifadesini kullandı.

"NAPOLI İKİNCİ EVİ"

Trabzonspor ile Napoli'nin birbirine benzediğini belirten baba Hamsik, "Brescia'dan Napoli'ye gittiğinde, birkaç kişi ona orada onu neyin beklediğini söyledi. Farkında değil gibiydi ama ilk basın toplantısında otelin önünde üç bin kişi onu beklerken nereye geldiğini fark etti. Napoli'yi ya seversin ya da ondan kaçarsın. Bugün Marek için ikinci bir ev. Oradaki insanlar onu seviyor. Trabzonspor da zihniyet olarak Napoli'ye benziyor. Oraya transfer olduğunda, bazıları sadece para için geldiğini söyledi. Bir ay içinde performanslarıyla onları yalanladı." diye konuştu.