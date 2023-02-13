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Mardin´de 59 yapı ağır hasarlı çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mardin´de binalarda hasar tespit çalışmaları yapıldı. Depremin hissedildiği kentte çalışma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, 59 yapıda ağır hasar tespit etti

Giriş: 13.02.2023 - 20:31 | Güncelleme: ABONE OL
Mardin´de 59 yapı ağır hasarlı çıktı
Mardin´de 59 yapı ağır hasarlı çıktı
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DHA

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma ve çok sayıda can kaybına neden olurken, çevre illerde de büyük ölçüde hissedildi.

Depremin hissedildiği şehirlerden biri olan Mardin´de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması yaptı.

Yapılan çalışmada, ilçelerden Artuklu´da 22, Dargeçit´te 1, Derik´te 11, Kızıltepe´de 30, Mazıdağı´nda 2, Midyat´ta 5, Nusaybin´de 1, Ömerli´de 1, Savur´da 1 ve Yeşilli´de 2 olmak üzere toplam 76 mahalle ile köyden yapılan ihbarlar değerlendirildi. Kent genelinde toplam 739 bina ve yapıda hasar tespit çalışması yapıldı. Yapılan değerlemede 190 bina ve evin az hasarlı, 480 yapının ise hasarsız olduğu belirlendi.

Kent genelinde 59 yapının ise ağır hasarlı olduğu saptandı. Yaşanılan depremde Mardin´de herhangi bir can kaybı yaşanmazken köylerde ağır hasarlı olduğu kayıt altına alınan yapıların genel olarak kerpiç ve boş yapılar oldukları belirtildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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