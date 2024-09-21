Sulama kanalına düştü! Can kayıpları var!
Mardin'in Derik ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, araç, vinç yardımıyla sulama kanalından çıkarıldı
Mardin'de kaza Derik ilçesinde yaşandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, ilçeye bağlı Kovanlı mevkiinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
AA'da yer alan habere göre kazada, otomobilde bulunan Harun E. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaşamını yitirdi. Ekiplerce, otomobilden çıkarılan 3 kişinin cesedi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Araç, vinç yardımıyla sulama kanalından çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.