İsveç'te 38 yıl yaşadıktan sonra 4 yıl önce memleketi Kızıltepe'ye yerleşen Hasan Ertaş, bahçesinde sebze yetiştiriciliğine başladı.
DHA'nın haberine göre İsveç'te öğrendiği sebze yetiştiriciliğini bahçesinde uygulayan Ertaş, bu yıl 7 kilo 625 gram ağırlığında bir turp elde etti.
Türkiye'deki kiloda en ağır turpu yetiştirdiğini anlatan Ertaş, "Çiftçi değilim. Bahçe alışkanlığını İsveç'te edindim. Doğrusu bu turpun bu kadar büyüyeceğini beklemiyorduk. 7 kilo 625 gram olduğunu görünce şaşırdım. Bu yıl Türkiye'nin en ağır turpu diye düşünüyorum" dedi.
Komşusu Hüsnü Dayan ile bahçesinde sebze ektiğini anlatan Ertaş, "İsveç'te yeterince üzüm yetişmiyor. Eşim orada üzüm yetiştirmeyi başardı. İki ağacımız vardı. Yılda 3-4 kilo üzüm elde ediyorduk. Hobi olarak yapıyorduk. 4 yıl önce Kızıltepe'ye yerleştiğimde bahçeli bir ev yaptırdım. Komşum Hüsnü Dayan ile beraber sebze ekimine başladık. Bahçede en çok turp ektik. Bu kadar büyük bir turp elde edeceğimizi tahmin etmemiştim. Bahçemdeki turpun ağırlığı 7 kilo 625 gram çıktı. Yaptığım araştırmada en son Osmaniye'de 8 kilo ağırlığında bir turp yetişmişliğini öğrendim.
Ertaş'ın komşusu Hüsnü Dayan ise ilk kez bu kadar büyük bir turp gördüğünü ve bunu Kızıltepe İlçe Ziraat Odasına vermeyi düşündüklerini belirterek, "Bahçeye gün boyu toprak attık, çapaladık, büyüyünce su verdik. Bu kadar ağırlıktaki bir turpu beklemiyorduk" diye konuştu.
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