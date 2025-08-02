Mardin'de soluk borusuna anne sütü kaçan bebek öldü

Olay, dün sabah saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Girmeli Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, annesi tarafından emzirilen Hacira isimli kız çocuğunun soluk borusuna süt kaçtı. Bebek fenalaşırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz Hacira, kurtarılamadı.

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Bebeğin cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.