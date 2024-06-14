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        Haberler Gündem Çevre Mardin'de petrol kuyusu çevresinde korkutan yangın | Son dakika haberleri

        Mardin'de petrol kuyusu çevresinde korkutan yangın

        Mardin Nusaybin'de Suriye sınırındaki mayınlı bölgede çıkan alevler, petrol arama tesisi ile petrol kuyusunun çevresine doğru yöneldi. Bölgede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 00:41 Güncelleme: 14.06.2024 - 00:52
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        Petrol kuyusu çevresinde korkutan yangın
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırındaki mayınlı bölgede çıkan ve petrol arama tesisi ile petrol kuyusunun çevresine ilerleyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı, Suriye sınırındaki kırsal İkiztepe Mahallesi mevkisinde çıktı. Mayınlı sınır bölgesindeki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

        YANGIN PETROL KUYULARINA DOĞRU İLERLEDİ

        Alevler, Çamurlu Petrol Arama Tesisi ve petrol kuyularına doğru ilerlemeye başladı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        KONTROL ALTINA ALINDI

        DHA'nın haberine göre; ekiplerin müdahalesiyle yangın, petrol kuyularına sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapılan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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