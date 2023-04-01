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Mardin'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'de yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Giriş: 01.04.2023 - 01:22 | Güncelleme: ABONE OL
Mardin'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
DHA

Mardin'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Dargeçit ilçesine bağlı Temelli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. DHA'nın haberine göre, kazada sürücü ile otomobildeki Beytullah Aktaş (17), F.O. (17) ve P.V. (17), yaralandı.

Beytullah Aktaş (17)
Beytullah Aktaş (17)

İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Beytullah Aktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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