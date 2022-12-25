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Mardin'de Noel kutlamasında dünya barışı için dua edildi

Mardin'in merkez Artuklu ile Midyat ilçelerinde tarihi kiliselerde Noel ayininde tüm dünya barışı için dua edildi

Giriş: 25.12.2022 - 23:52 | Güncelleme: ABONE OL
Mardin'de Noel kutlamasında dünya barışı için dua edildi
AA

Artuklu'daki tarihi Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen, Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ile kilisenin Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, Hazreti İsa'nın doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması, ateş yakılarak canlandırıldı.

Mum yakılarak dilek tutulan törende kadınlar korosu ilahiler okudu.

Ayinde birlik ve beraberlik ile dünya barışı için dua edildi. Daha sonra Süryanice ve Türkçe ilahiler ve dualar okunurken, ayine katılanlar kutsandı.

Ayin sonunda kilise bahçesinde bir araya gelen Süryaniler birbirlerinin bayramını kutladı.

"BU BAYRAMLAR KARDEŞLİĞİMİZİN GÜÇLENMESİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Kiliseye gelen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve vatandaşlar, Süryanilerin bayramını kutladı.

Demirtaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Süryani vatandaşların Noel bayramını tebrik ettiklerini söyledi.

Mardin'de farklı dinlere mensup vatandaşların yıllardır huzur ve barış içerisinde bir arada yaşadığına dikkati çeken Demirtaş, "İnşallah bundan sonra da kardeşçe yaşayacağız. Bu bayramlar kardeşliğimizin güçlenmesine, huzurun, barışın daha da iyi yerleşmesine büyük katkı sağlayacak." dedi.

"BÜTÜN DÜNYADA BARIŞ VE HUZUR EGEMEN OLSUN!

Metropolit Özmen ise Hristiyan aleminin en önemli bayramlarından birini kutladıklarını söyledi.

"Müslüman, Hristiyan, Yezidi bütün kardeşlerimizle bayramı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bütün dünyada barış ve huzur egemen olsun." diyen Özmen, buna büyük ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Özmen, savaşların, hoşgörüsüzlüğün insanlar için kötü bir şey olduğunu dile getirerek, bunların bertaraf edilmesi için insanlar arasındaki sevgi, barış ve dayanışmanın her zaman güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bugün bunu güçlendirdiklerini anlatan Özmen, "Valimizle, milletvekilimizle, Müslüman kardeşlerimizle, Hristiyanlarla ve bütün Mardin halkıyla bütünleşerek, birbirimize sarılarak bu bayramı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

MİDYAT

Midyat ilçesinde de Mort İşmuni Kilisesi'nde de Noel ayini yapıldı.

Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş'ın yönettiği ayinde, Hazreti İsa'nın doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması, ateş yakılarak canlandırıldı, tüm dünyanın huzura kavuşması için dualar edildi.

Ayinin ardından kızlar korosu ve çocuklar, ilahiler ve zılgıtlar eşliğinde kilisenin içinde dolaştı.

Metropolit Aktaş, Papaz İshak Ergün, Midyat Süryani Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Türker, Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, kilise bahçesinde, bayramlaşmaya gelen misafirlerin tebriklerini kabul etti.

Yusuf Türker, Noel bayramının bütün dünyaya huzur getirmesi temennisinde bulundu.

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