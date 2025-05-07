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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de kar maskeli 4 kişi husumetlilerinin kapısını parçaladı! | Son dakika haberleri

        Kar maskeli 4 şüpheli, husumetlilerinin kapısını parçalayıp kaçtı

        Mardin Kızıltepe'de kar maskeli 4 şahıs husumetlilerinin kapısını parçalayarak kaçtı. O anlar ise kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 20:48 Güncelleme: 07.05.2025 - 20:48
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        Mardin'de kar maskeli 4 kişi husumetlilerinin kapısını parçaladı!
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        Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kar maskeli 4 şüpheli, husumetlilerine ait bir dairenin kapısını çekiç, balta ve levyelerle parçalayıp kaçtı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 02.47’de Kızıltepe ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre 4 şüpheli, kar maskesi takarak husumetlilerinin dairesinin olduğu apartmana geldi.

        Şüpheliler, çekiç, balta ve levyelerle dairenin kapısına zarar verip, kaçtı. Ailenin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şikayet üzerine, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        OLAY KAMERADA

        Öte yandan olay anı, apartmandaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kar maskeli şüphelilerin dairenin bulunduğu kata merdivenle geldikleri, bu sırada açılan asansördeki kişiye ‘git’ işareti yaparak kattan uzaklaştırdıkları, fark ettikleri güvenlik kamerasını kırmaya çalıştıkları ve yanında getirdikleri çekiç, balta ve levyelerle dairenin kapısına zarar verdikleri anlar yer aldı.

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