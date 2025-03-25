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        Haberler Gündem Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı - Güncel haberler

        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 22:31 Güncelleme: 26.03.2025 - 00:00
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        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
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        Kışla Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Mesut E. (44), Diyar E. (20), Murat E. (36), Furkan B. (20), Süleyman B. (30), Selman B. (24) ve Baran A. (18) silahla yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Nusaybin ve Kızıltepe devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Sağlık durumu ağır olan 4 yaralıdan Selman B. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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